Chiara Ferragni e Fedez sono tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo e del web. Sui social mostrano la loro vita ormai quotidianamente, ma non è sempre ciò che appare. Anche a casa Ferragnez non è tutto rose e fiori.

I ragazzi hanno i loro diverbi e anche se non sembra, spesso, litigano animatamente. A paparazzare una delle tante litigate è stato un fotografo del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Lo scatto è diventato subito virale tanto che in molti hanno pensato al peggio. Fortunatamente, però, tra la coppia le cose vanno davvero a gonfie vele. Solo ora Fedez ha spiegato i motivi di quella litigata:

Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate.

Chiara Ferragni ha dato anche la sua versione dei fatti: “Mmm, diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari“.

E il cantante ha proseguito: “Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: