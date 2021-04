Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram e i fan si complimentano per la sua sincerità

Questione Chiara Ferragni e l’allattamento: sui social c’è chi grida allo scandalo. Da quando è diventata mamma di Leone, prima, e di Vittoria, poi, la Blonde Salad non ha mai nascosto gioie e dolori della maternità. Anzi, recentemente è proprio scatenata sul tema. Tanto da mostrare sui social i drammi del latte materno che macchia ogni vestito.

Fonte Instagram chiaraferragni

La fashion influencer è diventata mamma per la seconda volta. Il 23 marzo è nata Vittoria. E da allora ha iniziato a mostrare gli scatti che la immortalano alle prese con le gioie della maternità, ma anche con i dolori. Come il tiralatte o, appunto, il latte che esce da ogni parte.

Dopo aver mostrato la pancera post parto e come si tira il latte o si allattano i bebè in ogni momento della giornata, questa volta ci racconta anche di un altro risvolto poco piacevole dell’allattamento al seno. Le macchie di latte materno che esce durante il giorno per sporcare ogni vestito.

L’influencer, infatti, ha mostrato un piccolo inconveniente dell’allattamento al seno. Vittoria, a differenza del fratello, riesce ad attaccarsi bene. Leone, invece, preferiva il biberon e Chiara si tirava il latte per darle quello materno (ricordi anche lo scivolone sulla pubblicità del latte artificiale?).

In alcune Stories ha raccontato cosa vuol dire allattare al seno, tra le meraviglie di questa pratica, che consente al bambino di avere tutti i nutrienti e migliorare il rapporto mamma-figlio, e anche i problemi. Come l’ultimo mostrato.

Chiara Ferragni e l’allattamento: l’incidente delle macchie sulla maglia

Nel post in questione, che puoi vedere sopra, Chiara Ferragni immortala una tipica macchia di latte materno sul suo bellissimo top bianco. Lo scatto è stato accompagnato su Instagram con questa didascalia:

Dimmi che stai allattando senza dirmi che stai allattando.

Fonte Instagram chiaraferragni

I fan hanno apprezzato la sua trasparenza e la sua sincerità. Chiara si dimostra paladina della lotta contro tutti i tabù sull’allattamento al seno. E ci riesce benissimo.