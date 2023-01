Chiara Ferragni, ecco chi saranno gli stilisti che la vestiranno a Sanremo

A svelare i nomi è stata lei stessa in una storia Instagram. Non sono presenti case di moda italiane.

Manca sempre meno al via del Festival di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio. Sul palco accanto ad Amadeus per la prima e l’ultima puntata ci sarà Chiara Ferragni. Per l’imprenditrice ed influencer si tratta di una grande opportunità.

Come per tutte le donne che salgono sul palco dell’Ariston l’abito è molto importante e c’è quindi molta curiosità di vedere quali abiti indosserà la moglie di Fedez.

Fonte: web

Le settimane precedenti alle kermesse sono sempre fitte di impegni e non possono mancare i check sugli abiti da indossare. Come documentato nelle storie di Instagram qualche giorno fa Chiara è volata a Parigi per un viaggio lampo di 24 ore dove ha detto avrebbe fatto le prove degli abiti scelti per il Festival di Sanremo.

Così tra i fan si è accesa molta curiosità per capire quali stilisti vestiranno Chiara per questa splendida avventura. C’è chi ha pensato che si sarebbe affidata a soli stilisti italiani come Valentino o l’amica Donatella Versace ma invece non sarà così.

A svelare l’arcano è stata lei stessa che ha condiviso una storia Instagram dove ha svelato le case di moda che doneranno gli abiti che indosserà sul palco.

“Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo arriviamo!” – ha svelato Chiara Ferragni.

Insomma due case di moda molto importanti ma per i più attenti non si è trattato di una vera e propria sorpresa. Durante il suo viaggio a a Parigi Chiara aveva infatti postato una foto della maison Dior. Casa di moda che tra l’altro l’ha già vestita nei momento più importanti della sua vita come come ad esempio il suo matrimonio.