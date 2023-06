Il look scelto dall'influencer e imprenditrice per l'evento targato Hublot.

Alcuni giorni fa Chiara Ferragni si è recata in Francia e molti si sono chiesti per quale motivo. Finalmente poi è stato svelato il perché del suo viaggio. L’influencer ha presenziato all’evento targato Hublot a Cap Estel. Nell’occasione la casa d’orologeria, una delle più famose al mondo, ha presentato il nuovo arrivato della collezione, il Big Bang Unic Sky Blue.

Per la serata Hublot ha invitato tanti amici e ambassador del marchio, tra cui appunto Chiara Ferragni che è stata la testimonial della campagna pubblicitaria 2021.

Fonte: Instagram

Tra i tanti oggetti di lusso Chiara Ferragni non disdegna gli orologi. L’imprenditrice possiede diversi rolex che spesso sfoggia anche in molte foto che pubblica sui social.

Non mancano nemmeno i modelli firmati Hublot. L’ultimo sfoggiato sui social è il pezzo della collezione Spirit of Big Bang, per la precisione il King Gold Diamonds.

Alcuni giorni fa è stato pubblicato proprio da Chiara sui social e il modello base parte da 30mila euro.

Per l’evento avvenuto in Francia ovviamente particolare attenzione al look visto che Chiara Ferragni è conosciuta soprattutto per la sua eleganza. Per l’occasione l’imprenditrice ha sfoggiato un abito monocolore blu scuro firmato Bally. La gonna era a portafoglio con maxi spacco e logo dorato. Il costo? 2.300 euro.

Poi c’è la camicia overize a maniche lunghe con bottoni classici e piccoli spacchi laterali. Anche in questo caso il costo arriva ai 2.500 euro. A completare l’outfit un paio di sandali bianchi di cui non si conosce il brand e una borsa mini firmata The Attico. Quando ai capelli Chiara ha optato per un look raccolto effetto bagnato.

Insomma anche questa volta la nostra Chiara Ferragni ha dato dimostrazione di eleganza ed è apparsa davvero bellissima in questo evento della casa d’orologeria.