Chiara Ferragni, il commento su Fedez la fa andare fuori di testa. Ecco cosa le hanno scritto

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie che ha più seguito sui social, in particolare Instagram. La Ferragni con gli oltre 22 milioni e Fedez con gli oltre 11,5 sono inevitabilmente molto visti. Le loro foto fanno ogni volta il pieno di like e commenti e alcuni di questi a volte non sono proprio carini. Come quello fatto qualche giorno fa da un haters sotto delle foto in cui si vede Chiara Ferragni e il rapper nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire.

Fonte: Instagram

“Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco” – il commento senza senso di un utente. E la Ferragni non ha fatto l’indifferente ma ha deciso di rispondergli: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”. Una risposta piccata dell’influencer più famosa al mondo che ha fatto il pieno di like dai suoi fan. Ma non è finita perché la moglie del rapper Fedez ha risposto anche a chi l’accusava di essersi rifatta le labbra.

“Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato” – la risposta della Ferragni. Anche questa ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni all’ottavo mese di gravidanza

Fonte: Instagram

Chiara che è arrivata ormai all’ottavo mese di gravidanza della sua secondogenita. Qualche giorno fa ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di una caduta e di aver fatto una nuova ecografia della sua piccola per essere più tranquilla: “Oggi ho fatto un’altra ecografia dopo una piccola caduta. È perfetta e l’abbiamo immortalata mentre sorrideva (terza foto)” – ha scritto l’influencer nella didascalia delle foto.