Questo fine settimana, molti vip lo hanno voluto passare in famiglia e ovviamente non poteva mancare all’appello la famiglia Ferragni. Difatti, è proprio Chiara Ferragni ad essere stata paparazzata.

La nota influencer è stata fotografa all’interno di un super hotel extra lusso assieme ai suoi figli, per passare un weekend autunnale tutto in famiglia. La giovane mamma si trovava a Firenze, con Leone e Vittoria.

Ovviamente con Fedez tutto bene, difatti il rapper era impegnato nel ricoprire il ruolo di giudice all’interno del talent show X Factor. Assieme a Chiara però, non mancavano le amiche di sempre, con la quale è molto legata.

Chiara Ferragni, il costo del weekend super lusso con Leone e Vittoria a Firenze

Questo perché si tratta di uno degli hotel più lussuosi del capoluogo toscano, che vanta una bellissima vista su Ponte Vecchio. L’hotel Lungarno è quello scelto da Chiara Ferragni, una vera e propria istituzione per il settore alberghiero fiorentino.

L’albergo conta ben 65 camere, con un costo pari di 560 euro a notte per una camera doppia tradizionale, mentre per una Family Room, dotata di letto matrimoniale e due letti singoli il costo lievita a 637 euro a notte.

Chiara invece, ha scelto la Suuite Picasso River View, dotata di finestre vetrate con una panoramica spettacolare sull’Oltrarno. Si tratta di una stanza dotata di salotto, zona notte e dotata di un piccolo terrazzo.

Sul sito dell’albergo, è sottolineato che la Suite è studiata per tre persone, ma che volendo può essere collegata ad una seconda stanza, trasformandola in una sorta di miniappartamento. Questa Suite, ha un prezzo che va dai 1800 ai 1620 euro a notte.