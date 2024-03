Chiara Ferragni in lacrime dopo la terribile notizia: “Ho bisogno del vostro aiuto” Cosa sta succedendo

Chiara Ferragni in lacrime commenta la copertina dell'Espresso che la ritrae come un clown

Tutti noi quando ci troviamo ad affrontare dei momenti difficili reagiamo in modo differente. Per molte persone condividere ed affrontare i problemi con altre persone è fondamentale. Ciò non toglie che un pianto o un momento di sfogo siano liberatori. Oggi anche Chiara Ferragni si è lasciata andare e in una delle sue ultime storie, l’imprenditrice ha spiegato in lacrime cosa le sta succedendo.

Chiara Ferragni e la copertina dell’Espresso

Chiara Ferragni in questo ultimo periodo si trova al centro di molti gossip e scandali. Tutto è iniziato con la questione della vendita dei pandori in beneficenza per poi arrivare alla separazione con Fedez. Molte le voci e i rumors che girano intorno alla coppia e in particolar modo attorno all’imprenditrice digitale. Certamente per la giovane questo è un momento davvero difficile, dal momento che deve affrontare una crisi di coppia e tutte le vicende giudiziarie che la riguardano.

Vanno anche affrontati l’opinione pubblica e i giornali che non si astengono dal commentare la vicenda. Nella giornata di oggi, 8 marzo, giornata dedicata alla celebrazione delle donne, la copertina dell’Espresso è dedicata proprio a Chiara Ferragni. Ma di certo non come elogio; infatti la giovane è ritratta con le sembianze di un clown.

Chiara Ferragni si trova a New York per motivi di lavoro, ma ha deciso comunque di commentare la vicenda. Attraverso una storia di Instagram, l’influencer ringrazia chi in questo momento le sta vicino, dimostrando sostengo e supporto. Nel breve video la giovane, in lacrime dice:

“Sono appena arrivata a New York sono qua per lavoro per qualche giorno, volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornata veramente difficili per una quantità di ragioni diverse. Però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Quindi grazie perché anche nei momenti più duri voi ci siete e davvero per me è importantissimo, grazie e buonanotte.”

Così la giovane commenta la questione, che ovviamente avrà dei risvolti anche dal punto di vista legale. Infatti sembra che la giovane, tramite avvocati, abbia già provveduto ad una diffida.