Chiara Ferrragni è in Messico per un progetto con Nespresso

Sappiamo tutti che Chiara Ferragni è in Messico. Lei stessa ha raccontato di quanto sia difficile lasciare i figli Leone e Vittoria, ma è anche fortunata perché può partire per fare il suo lavoro che adora lasciandoli in ottime mani. Per omaggiare le tradizioni locali del paese dove è “in missione” per conto della Nespresso, l’influencer ha scelto un look etnico.

Chiara Ferragni si trova in Messico insieme a Nespresso, per un progetto speciale che coinvolge l’azienda e l’influencer. Dopo aver pubblicato un post in cui spiega le difficoltà di ogni mamma lavoratrice che deve lasciare per qualche giorno i suoi figli, eccola al primo impegno pubblico nel paese dell’America Latina.

Per questa occasione Chiara Ferragni ha voluto omaggiare il paese che la ospita, con un outfit etnico che si rifà proprio alle tradizioni messicane. Un look ovviamente casual ma griffato per poter incontrare le donne che coltivano il caffè nel paese latino.

Chiara Ferragni era griffata Etro quando ha incontrato le coltivatrici di caffè messicane. Un bel completo verde smeraldo con crop top e pantaloni a vita alta con stampa Paisley. Sopra una giacca di camoscio beige con frange.

I capelli dell’influencer erano sciolti sulle spalle, ma con qualche micro treccia tipica del paese latino ai lati della testa, per incorniciare il viso con i suoi capelli biondi. Un outfit decisamente hippie che in molti hanno trovato perfetto per celebrare il paese che in questi giorni la ospita.

Chiara Ferragni in Messico per un progetto speciale in collaborazione con il brand Nespresso

L’influencer si trova nel paese latino per un progetto speciale con Nespresso, grazie al quale ha potuto incontrare delle donne imprenditrici come lei, le donne che coltivano in Messico il caffè.

La possiamo vedere accanto a Pastora Caballero, che le ha raccontato la sua storia. Lei è una delle prime donne di Veracruz a essere diventata indipendente con il suo lavoro. E come Chiara, lei è imprenditrice e anche mamma.