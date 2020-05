Chiara Ferragni, infradito di lusso: quanto costano La nota influencer lancia la sua collezione di infradito e sui social si scatenano le polemiche; ecco quanto costano le ciabatte di lusso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sa bene come fare affari. La nota influencer ha appena lanciato sul mercato la sua collezione di infradito di lusso ed è stata subito travolta dalle polemiche per il prezzo decisamente alto delle ciabatte. Ecco perché la moglie di Fedez è stata tanto criticata e quanto costano le sue infradito.

La collezione di infradito di Chiara Ferragni è stata lanciata da poco sul mercato e ha già alzato un polverone. La nota influencer è stata travolta dalle polemiche per il prezzo, decisamente alto, delle sue ciabatte. Si tratta di prodotti firmati e non sono sicuramente economici. Ma, anche se molti non possono permetterseli, non si può parlare di costi proibirtivi. Il prezzo di un paio di infradito di Chiara Ferragni varia dai 50 euro ai 175 euro.

Gli infradito della collezione di Chiara Ferragni possono essere acquistati nello shop on line della fashion blogger. Le più economiche sono le infradito arcobaleno e leopard che costano “solo” 5o euro. Le più costose, invece, sono le infradito slides graffiti che costano 175 euro. Ci sono anche i prezzi intermediari: 95 euro per acquistare un paio di infradito trasparenti.

Prezzi decisamente alti per la grande maggioranza degli italiani ma in linea con i prezzi del marchio. Di certo non si tratta delle ciabatte più costose sul mercato. Ce ne sono altre ben più care. Ma in molti si sono scagliati contro la fashion blogger, accusandola di vendere le infradito ad un prezzo esagerato.

Ovviamente i commenti al vetriolo sui social non sono mancati. C’è chi ha scritto:

“50 euro un paio di infradito di plastica? Bisogna essere scemi per comprarle”.

Un’altra persona ha commentato:

“Il problema non è Chiara Ferragni. Il problema è proprio il fatto che possano esistere brand che vendono prodotti ad un prezzo molto più alto rispetto a quanto valgono realmente“.

Ovviamente, sono tanti anche i fan che la difendono:

“Avete scoperto la neve sapendo che la marca di Chiara Ferragni è costosa? Non lamentatevi, perché è sempre stato così. Ma dove vivete?”

Un altro tira in ballo altre marche per fare un paragone e spiegare chiaramente l’idea di base nella scelta del prezzo delle infradito. C’è chi posta infradito firmati Gucci e Fendi, che hanno un prezzo che va dai 395 euro a 630 euro.

“È così difficile capire che ci sono brand di lusso, con un posizionamento medio alto e altri basso. Chiara Ferragni non vende solo un capo, ma la sua immagine, il suo nome è sempre stato medio alto quindi non capisco la polemica. Se siete poveri compratevi le De Fonseca e non rompete”.

Ma, come sempre, le polemiche portano acqua al mulino della bella influencer. L’hashtag #ChiaraFerragni è diventato subito di tendenza su Twitter.