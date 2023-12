Chiara Ferragni, la nuova scarpiera è da sogno: ecco quanto vale

Da poche settimane Chiara Ferragni si è trasferita nella sua nuova casa a CityLife Milano e, pian piano, sta mostrano a tutti i suoi fan gli arredamenti interni della nuova dimora. Tuttavia, di recente ad attirare l’attenzione è stata la sua nuova scarpiera la quale attualmente contiene oltre 100 scarpe di lusso. Ma qual è il suo valore? Scopriamolo insieme!

Nel corso degli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi sogni più desiderati: fare un viaggio in India con i suoi amici. Poco prima di partire, l’imprenditrice digitale ha mostrato a tutti i suoi fan alcune zone interne della sua nuova dimora la quale è dotata di ogni comfort possibile, dalla sala cinema alla sala giochi fino ad arrivare alla cucina super tecnologica.

All’interno della nuova abitazione dei Ferragnez, i fan sono rimasti affascinati da diversi arredamenti, tra cui spicca la nuova scarpiera mostrata di recente dall’influencer. Chiara Ferragni ha diviso la collezione di calzature in base al colore e al modello delle scarpe collocandole in tre scaffali, ognugno composto da otto ripiani. Gli scaffali alti sono stati riservati ai sandali e pumps mentre quelli bassi ai maxi stivali.

La nuova scarpiera dell’imprenditrice digitale contiene oltre 100 scarpe di lusso appartenenti ai brand più iconici come Prada, Dior, Gucci, Bottega Veneta e tanti altri. Per esempio, nella zona dedicata alle scarpe di colore nero appaiono i mocassini firmati Gucci, con suola chunchy e morsetto da 895 euro e il modello vintage di Chanel, dal valore di oltre 2000 euro. Non possono mancare quelli di Prada, tempestati di cristalli dal valore di 1260 euro.

Tuttavia, dinanzi a così tanto lusso una domanda sorge spontanea: ma quanto costa la collezione di calzature di Chiara Ferragni? Considerando che stiamo parlando di oltre 100 scarpe appartenenti alle più lussuose leadership del fashion, possiamo ipotizzare che tutti i modelli valgano oltre 100 mila euro. In ogni modo, sembra che la moglie di Fedez non abbia ancora completato l’organizzazione degli altri ripiani. Alla luce di questo non possiamo escludere la possibilità di vedere presto emergere ulteriori calzature di lusso nella sua scarpiera.