Chiara Ferragni, le Instagram Stories del suo bagno mostrano un dettaglio a dir poco particolare

Tra la confusione e la tristezza dell’ultimo periodo spunta una piccola fiammella di speranza e di allegria anche per Chiara Ferragni. Il merito di tutto questo deriverebbe da un bellissimo regalo che la stessa avrebbe ricevuto dalla sorella Valentina.

Chiara Ferragni

Ecco il regalo che ha reso felice Chiara Ferragni!

Che cosa sta succedendo nella vita di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni ha sicuramento visto momenti migliori. Dal mese di Dicembre infatti la sua vita è stata un accumulo di delusioni e di fallimenti. Prima la storia del Pandoro rosa e delle uova che avrebbero tratto in inganno i consumatori.

Le sorelle Ferragni

Successivamente tutto quello che riguarda Trudi, Oreo e molte altre collaborazioni che sono saltate senza se e senza ma. Per non parlare con la crisi con Fedez, con il quale il matrimonio sembra essere del tutto finito. I due hanno da poco festeggiato il compleanno del figlio Leone, ma non hanno scattato nemmeno una singola foto insieme.

Chiara ha sempre detto che tutto quello che è successo in amore non è mai stato deciso da lei e vorrebbe tanto che le cose potessero tornare come una volta. Non sappiamo se questo potrà mai accadere ma a giudicare da come stanno le cose, Fedez non sembra proiettato a rivedere la sua decisione.

Chiara Ferragni e il regalo della sorella Valentina

Credits: Vogue

Per fortuna la famiglia di Chiara Ferragni non ha mai abbandonato la sorella neppure nei momenti in cui tutto sembrava colare a picco. La donna ha infatti un bellissimo legame con tutta la sua famiglia e specialmente con le sorelle Francesca e Valentina.

Sarebbe proprio grazie a quest’ultima che la Ferry avrebbe ritrovato il buonumore. Valentina ha infatti deciso di regalare a Chiara una candela molto speciale che raffigura il volto di un attore molto bello ed estremamente apprezzato dalle ragazze di oggi.

La candela di Jacob Elordi

Ci riferiamo a Jacob Elordi, il quale sta vivendo un omento di gloria grazie al film Saltburn. La candela in questione, inoltre, ha lo stesso aroma del profumo che l’attore ha indossato mentre recitava in questa pellicola così interessante. A quanto pare il giovane ragazzo ha conquistato anche Chiara e con questo regalo Valentina è riuscita a strapparle un piccolo sorriso.