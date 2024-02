Chiara Ferragni, Marina Di Guardo rompe il silenzio: “Mi dispiace ma…”

Intercettata alle sfilate di Milano, sulla passerella di Luisa Spagnoli, Marina Di Guardo non fa commenti. Sulla separazione della figlia Chiara Ferragni, la mamma si scusa con i giornalisti che la incalzano con le domande, ma non può dire niente. Anche perché a parlare dovranno essere i diretti interessati e non di certo i parenti.

Se Chiara Ferragni è stata una grande assente della Milano Fashion Week, a causa dell’inchiesta giudiziaria che l’ha travolta e anche per colpa della separazione dal marito Fedez, la sua famiglia è stata avvistata a più di una sfilata. Ad esempio, la sorella Valentina Ferragni ha continuato come se nulla fosse a presenziare ad alcune presentazioni delle nuove collezioni di brand famosi.

Lo stesso ha fatto la mamma dell’imprenditrice digitale. Marina Di Guardo è stata ospite, infatti, alla sfilata di Luisa Spagnoli. Un’occasione ghiotta per i giornalisti presenti, per farle qualche domanda sulla separazione della figlia dal marito, il cantante Fedez. Ovviamente la mamma di Chiara Ferragni non ha detto niente, scusandosi con i giornalisti, ma non era proprio il caso di rilasciare commenti.

La scrittrice non pronuncia parola sul caso Ferragnez che ormai tiene banco da qualche giorno. Da quando, cioè, si è scoperto che Fedez era andato via di casa. Aveva lasciato giorni prima dello scoop il super attico di lusso dove la famiglia si era appena trasferita.

In molti tentano di avvicinare sia Chiara sia Fedez. La prima parla sui social e in una lunga intervista al Corriere, fatta qualche giorno prima della notizia della separazione. Il secondo, invece, lo fa ai microfoni di un cronista di Pomeriggio Cinque che lo ha beccato sotto casa di un amico.

Sul caso di Fedez e Chiara Ferragni, interviene la mamma dell’influencer glissa: le sue parole

E inevitabilmente anche le famiglie di entrambi sono sotto torchio dalla stampa. Così la partecipazione di Marina Di Guardo, madre dell’influencer, alla sfilata di Luisa Spagnoli come ospite, ha solleticato la curiosità dei giornalisti presenti.

“Non posso fare nessun commento, mi dispiace“. Queste le sole parole pronunciate dalla scrittrice con il sorriso sul volto. Un modo gentile per chiedere ai cronisti presenti di non continuare ad assillarla con domande sulla separazione della figlia.