Chiara Ferragni mostra i dettagli di lusso della sua nuova casa: sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore, Chiara Ferragni ha deciso di aggiornare via social tutti i suoi fan in merito ai lavori della sua nuova casa a Milano. Tuttavia, agli occhi degli utenti non è passato in osservato un dettaglio extra di lusso, motivo per il quale la celebre influencer è finita al centro di numerose polemiche. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate, popolari e chiacchierate nel mondo del web. Di recente, l’imprenditrice digitale è finita al centro della cronaca rosa e questa volta, a renderla protagonista di un gossip, sono state alcune foto pubblicate da lei stessa sul suo account social.

Nell’ultimo periodo, Chiara è stata lieta di annunciare numerose novità a tutti i suoi seguaci. Pertanto, dopo l’uscita della puntata speciale di “The Ferragnez” su Amazon Prime, la moglie di Fedez ha mostrato alcuni dettagli extra di lusso della sua nuova abitazione a CityLife la quale sarebbe pronta.

Nel dettaglio, l’influencer ha pubblicato una serie di immagini sul suo profilo Instagram che ritraggono alcune zone della dimora tra cui le camere da letto dei suoi due bambini Leone e Vittoria. Inoltre, ha fatto sapere che ognuna delle due stanze avrà il proprio bagno privato.

In ogni modo, a catturare l’attenzione dei fan è stata la toilette padronale. Quest’ultima è caratterizzata da lavandini in marmo e un’enorme vasca da bagno. Inutile dire che tutti i fan dell’imprenditrice digitale sono rimasti senza parole ma, ovviamente, non sono mancate le critiche. Pertanto il web si è diviso in due parti. C’è chi ha apprezzato molto i particolari della nuova casa a Milano e chi invece ha accusato la donna di sfoggiare troppo lusso.