Chiara Ferragni mostra il suo nuovo orologio d’oro e diamanti: ecco quanto costa

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più conosciuti al mondo. L’imprenditrice digitale non smette mai di far parlare di sé e nel corso delle ultime ore il suo nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La fashion blogger ha mostrato ai followers il suo nuovo gioiello: un orologio d’oro e di diamanti. Scopriamo insieme il prezzo da capogiro.

Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli. L’imprenditrice digitale non perde mai l’occasione di mostrare alle moltissime persone che la seguono i suoi gioiello e i bellissimi vestiti d’alta moda. Nel corso delle ultime ore la fashion blogger più amata ha mostrato a tutti il suo nuovo gioiello, un orologio d’oro e di diamanti: ecco tutti i dettagli.

Il nuovo orologio sfoggiato da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram fa parte della collezione Spirit of Big Bang: si tratta per la precisione del King Gold Diamonds. Si tratta di un orologio a carica automatica che fornisce una ricarica che dura circa 50 ore.

Il dettaglio che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più curiosi è senza ombra di dubbio il quadrante. Esso è infatti circondato da oro giallo. L’orologio di Chiara Ferragni ha inoltre grandi lancette che indicano minuti e secondi. Per quanto riguarda il cinturino, invece, esso fonde ceramica high tech, gomma e carbonio. Siete pronti a scoprire il prezzo? Tenetevi forte perché la cifra è da capogiro.

Sul sito ufficiale della casa di moda è possibile notare che l’orologio viene venduto ad un prezzo di 32900 euro. C’è da dire che il gioiello può essere anche personalizzato e, in questo caso, la cifra sarà senza ombra di dubbio più elevata.