Chiara Ferragni multata dall’Antitrust per 1,4 milioni euro: il caso del pandoro “Balocco”

L'Antitrust multa Chiara Ferragni e "Balocco" per politica commerciale scorretta

L’Antitrast ha deciso di multare Chiara Ferragni per via della vendita del pandoro griffato in collaborazione con “Balocco”. La nota imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria hanno fatto leva su “una falsa beneficienza”, facendo credere ai consumatori che, acquistando il pandoro, avrebbero donato i soldi all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Sanzione di oltre 1 milione di euro per Chiara Ferragni e 420 mila euro per “Balocco”. L’imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria hanno ricevuto una multa dall’Antitrust a causa di una pratica commerciale scorretta. Nel dettaglio, le due società avevano pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas” ad un prezzo di nove euro facendo credere ai consumatori di fare beneficenza.

Nel dettaglio, acquistando il dolce natalizio, i consumatori avrebbero contribuito all’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Tuttavia, secondo le Autorità, l’influencer e l’azienda dolciaria, che hanno incassato la cifra di oltre un milione di euro dal prodotto, non hanno versato nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’Antitrust multa Chiara Ferragni: l’annuncio

A diffondere l’annuncio è stato l’Antitrust il quale ha fatto sapere:

Le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro “griffato” Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro.

Con l’accusa di aver fatto “falsa beneficienza“, la moglie di Fedez e l’azienda “Balocco” hanno ricevuto una multa di rispettivamente oltre 1 milione e 420 mila euro. Inoltre, l’antitrust ha sottolineato che il prezzo alto del pandoro avrebbe spinto i consumatori ad acquistarlo per fare beneficenza. Una pratica che ha ostacolato la libertà di scelta dei clienti.