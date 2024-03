Chiara Ferragni non ci pensa due volte e rimpiazza subito Fedez in casa: chi è la new entry nell’attico a CityLife

Tutti conosciamo le grandi difficoltà che Chiara Ferragni sta attraversando nell’ultimo periodo. Nonostante tutto però, questa donna non ha mai perso la forza per guardare avanti e fa di tutto per garantire la serenità ai suoi figli. Ecco quindi il benvenuto a Feliciona.

Chiara Ferragni

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e e il motivo per cui Chiara Ferragni ha deciso di prendere questa decisione.

Chiara Ferragni e la diffida da parte di Fedez

Nella vita tutti affrontiamo alti e bassi, ma in alcuni momenti ci sembra proprio che il mondo stia crollando sotto i nostri piedi. Questo è quello che sta accadendo a Chiara Ferragni, la quale ha visto svanire il suo impero economico ma anche la sua grande storia d’amore con Fedez.

Dopo giorni di dubbi e misteri, l’influencer ha rivelato di essere stata lasciata dal marito, il quale non si sarebbe minimamente preoccupato di tutte tutte le faccende negative che l’hanno letteralmente investita all’improvviso.

Feliciona, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria

I rapporti fra i due non andrebbero migliorando però, in quanto Fedez avrebbe diffidato l’influencer dal pubblicare le foto dei figli sui social. Questa è la ragione per la quale Leone e Vittoria compaiono da diversi giorni solo di spalle e non più rallegrando la giornata delle persone con i loro bellissimi occhi blu.

Di contro però, anche la Ferragni ha deciso di diffidare Fedez dal parlare della sua posizione a “Belve”. Questo perché l’intento dell’imprenditore milanese era quello di recarsi in trasmissione da Francesca Fagnani e raccontare i dettagli della faccenda accaduta all’ex moglie a seguito del Pandoro gate.

Chiara Ferragni dà il benvenuto a Feliciona

Chiara Ferragni ha deciso di essere felice e di improntare la sua vita privata verso un cambiamento che potrebbe essere un esempio per i suoi bambini. Proprio per questo sta facendo di tutto per garantire loro la spensieratezza che dovrebbe essere alla base di un’infanzia felice e tranquilla.

Questa è la ragione che ha portato Chiara ad acquistare una grandissima pianta da portare nella sua casa milanese e che per l’appunto è stata ribattezzata come Feliciona. Si tratta di una bellissima pianta dalle grandi foglie verdi, la quale sembra emanare gioia e luce grazie alla sua voglia di vivere. Chiara Ferragni e Feliciona Vi presento Feliciona: non solo una pianta, ma un luogo della casa dove poter riflettere e ricordarci sempre delle piccole felicità quotidiane. Benvenuta in famiglia Feliciona. Cresciamo insieme, sotto lo stesso cielo, nutrendoci di luce, amore e positività.

Queste sono le parole che la bella influencer ha deciso di pubblicare sui social, ovviamente allegando moltissimi scatti della pianta insieme ai suoi bambini. Speriamo che il potere della natura e della vita riescano a donare a questa donna un po’ di leggerezza.