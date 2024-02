Chiara Ferragni parla per la prima volta di Fedez e del loro rapporto: “La priorità adesso..”

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati o almeno questo è quello che si dice nelle ultime ore. Il loro amore è stato un emblema per moltissime coppie, motivo per cui i fan non riescono ad accettare la loro rottura. Non sappiamo se questa ci sia effettivamente stata, ma Chiara Ferragni ha deciso di parlare del marito in un’intervista a “Il Corriere della Sera“.

The Ferragnez

Scopriamo insieme quali sono state le parole della nota influencer in merito al rapporto con Fedez e al clima familiare che questi stanno respirando nell’ultimo periodo.

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora una coppia?

Da un paio di giorni a questa parte l’Italia si è focalizzata su un unico dilemma. Chiara Ferragni e Fedez si sono davvero lasciati oppure si tratta di una trovata pubblicitaria che permetterà loro di riacquisire la popolarità persa nel tempo?

Al momento è davvero molto difficile dare una risposta a questa domanda, in quanto i due diretti interessati non si pronunciano e neanche la stampa riesce a raggiungere la verità. Secondo alcune voci infatti, i Ferragnez sarebbero in crisi da tempo. Purtroppo nell’ultimo periodo le cose sarebbero peggiorate a fronte dei vari scandali che hanno investito Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez

La nota influencer, accusata di truffa aggravata e frode, è finita al centro della scena per diversi fraintendimenti dovuti ad errori di comunicazione. In questa circostanza Fedez non solo non l’avrebbe difesa, ma l’avrebbe lasciata da sola dinanzi a tutte queste problematiche molto difficili da superare.

Molte persone, però, credono che i due abbiano adottato questa strategia per spostare l’attenzione da queste vicende a quelle che riguardano la loro coppia. Il rapper avrebbe lasciato la casa coniugale Domenica scorsa e da quel momento non vi avrebbe più fatto ritorno.

Chiara Ferragni e le parole nei confronti del marito

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” nella quale ha affrontato diverse tematiche. Ha infatti esternato la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto con la storia delle uova di Pasqua e del pandoro, ma non solo.

La bellissima imprenditrice dagli occhi azzurri ha voluto parlare del rapporto con il marito Fedez e di come tenga follemente alla sua famiglia. Che cosa ha detto? Chiara e Federico felici insieme Comunque è mio marito e in certe situazioni di caos esterno le altre cose meglio tenerle dentro la coppia. La priorità, ora, è quella di proteggere la famiglia e i nostri figli.

Le stesse parole sono state utilizzate da Fedez quando qualche ora fa è stato beccato a Milano da un giornalista. Il rapper ha dichiarato che la gente può pensare quello che vuole, ma che lui non dirà mai la verità in merito a quello che sta succedendo all’interno della sua famiglia. Il cantante ha aggiunto che si tratta di un momento delicato e che al momento la sua priorità sono i suoi figli.

Non sappiamo, dunque, cosa stia realmente bollendo in pentola, ma per fortuna, per entrambi, i figli vengono al primo posto e siamo certi che penseranno al loro benessere. Chi ha avuto la possibilità di intervistare Chiara Ferragni ha inoltre dichiarato come, in quel preciso momento, la stessa indossasse ancora la fede al dito.