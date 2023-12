Chiara Ferragni, prima uscita dopo lo scandalo dei Pandori: come sta l’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni non sta sicuramente vivendo un periodo sereno. Ricordiamo che L’Antitrust ha multato Chiara Ferragni e “Balocco” per il “Pandoro Pink Christmas”. L’imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria avevano fatto credere ai consumatori che, acquistando dolce natalizio, avrebbero contribuito a fare beneficenza all’ospedale regina Margherita di Torino.

In questi ultimi giorni Rai News si è occupato del caso di cui si è resa protagonista l’imprenditrice digitale, mostrando anche le immagini della sua prima uscita dopo lo scandalo dei Pandori. Questo è quanto rivelato:

Ed ecco la prima uscita di casa per Chiara Ferragni, da quando è scoppiata la bufera, anche giudiziaria, per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di cioccolato di Dolci Preziosi di cui si stanno interessando la magistratura e la Guardia di Finanza.

E, continuando, Rai News ha poi aggiunto:

L’influencer, infatti, da giorni non usciva di casa e non si fa viva sui social ma stamani si è fatta vedere in pubblico. Per la questione del pandoro “Pink Christmas”. l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell’imprenditrice cremonese sia all’azienda piemontese.

Infine, il giornale ha concluso il discorso sull’imprenditrice digitale con queste parole.

Chiara Ferragni, la prima uscita al parco Sempione con mamma e figli dopo il caso del pandoro Balocco – Corriere della Sera #Ferragni, #Chiara #la #uscita #prima 🗞️🤓👉 https://t.co/L8cnZvkU5z — Andrea Box (@andreabox0) December 24, 2023

Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato – che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa – ,come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, del Codacons e di Assourt che hanno portato all’apertura delle inchieste.

Al momento Chiara Ferragni si è chiusa nel silenzio più totale. Da giorni ormai è assente sui social e molti si chiedono quanto tornerà di nuovo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.