Anche Chiara Ferragni ringrazia i medici e gli infermieri dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo il ritorno a casa con il marito. Fedez ha subito un intervento per un tumore al pancreas e l’influencer è sempre stata al suo fianco. Ora sono felici di essere a casa con Leone e Vittoria al settimo cielo. Nel post su Instagram anche tante foto dall’ospedale.

Inizia così il post su Instagram di Chiara Ferragni, che poi ringrazia tutto il personale sanitario dell’ospedale San Raffaele di Milano che, come già sottolineato da Fedez nei giorni scorsi, gli hanno letteralmente salvato la vita.

Grazie a tutti i medici, infermieri e personale del San Raffaele per averci fatto sentire sempre al sicuro e a casa, e per averci dato sempre speranza.

Dopo le parole di ringraziamento di Fedez a medici, infermieri e personale sanitario, con tanto di foto insieme, per le cure e la vicinanza ricevute, ecco anche quelle della moglie Chiara Ferragni.

Che poi ha anche dolci parole per il suo compagno, che ha definito lei come la sua roccia, sulla quale può sempre contare.

Grazie al mio meraviglioso marito per aver combattuto così duramente e per essere stato così coraggioso per la nostra famiglia 🙏🏻