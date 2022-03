I Ferragnez, una delle famiglie più amate di Italia, stanno attraversando sicuramente uno dei periodi più brutti della loro vita.

La coppia, infatti, deve intraprendere un percorso di cure. In particolare, Fedez ha annunciato solo un paio di giorni fa di essere affetto da una malattia importante.

Dopo quel momento, né lui se sua moglie Chiara Ferragni si sono fatti vivi sui social.

Oggi, però, in occasione del compleanno del piccolo Leone, entrambi hanno pubblicato un post con gli auguri per il primogenito.

Dopo Fedez, anche l’imprenditrice digitale ha pubblicato qualcosa e con una serie di foto ha accompagnato una dolcissima didascalia:

Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni 💖 Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu 💖

Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore @fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli 💖