Chiara Ferragni sarà presente alla Milano Fashion Week? Tutti chiedono dell’influencer

Chiara Ferragni riuscirà a essere presente alla Milano Fashion Week? La celebre kermesse della moda italiana e internazionale è appena iniziata. Il popolo appassionato e gli addetti ai lavori del mondo della moda hanno puntato tutta l’attenzione per la “corsa” funambolica che si snoda attraverso l’intera città di Milano. L’evento si svolge dal 20 al 26 febbraio e ospiterà le attesissime presentazioni delle collezioni femminili per l’Autunno-Inverno 2024-25.

Vedremo Chiara Ferragni? Questa domanda è al centro delle discussioni in città, d’altronde la sua partecipazione sarebbe molto attesa. Si tratta di una presenza che alcuni definiscono di rilievo, in primis per la sua posizione internazionale nel mondo della moda. Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, recentemente interpellato sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione. Capasa ha dichiarato:

Non gestisco la sua agenda, non ci sono stati contatti. Lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti, non ci sono appuntamenti previsti insieme, e non c’erano neanche la scorsa stagione.

Questa risposta è arrivata durante l’inaugurazione del Fashion Hub a Milano. Parole che lasciano poco spazio a una partecipazione certa. Eppure, un personaggio come Chiara Ferragni sarebbe quasi “d’obbligo”.

Il presidente ha quindi smentito la possibilità di una presenza di Chiara Ferragni alla Fashion Week in corso, sottolineando che non ci sono state interazioni in proposito. La scorsa stagione, in cui non è stata presente, quindi, non è stata un’eccezione. Nonostante le ipotesi circolate online su un suo ritorno in scena, la situazione sembra diversa da quanto previsto.

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale che fa parte del Comitato consultivo della Camera della moda fashion trust dal 2023, aveva suggerito ieri la possibilità di partecipare alle sfilate milanesi definendo la giornata “importante”.

Una storia su Instagram con la scritta “Andata”, quindi, potrebbe non essere collegata alla settimana della moda, che ha visto solo alcune conferenze stampa senza citare l’imprenditrice. Forse potrebbe arrivare un impegno non legato all’evento, un collaterale.