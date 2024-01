Chiara Ferragni al centro di una nuova bufera che vede protagonista altri due brand che, nelle ultime ore hanno deciso di “scaricarla”. Dopo quanto accaduto alla nostra Influencer per il caso del Pandoro Balocco, quest’ultima continua a perdere follower ma soprattutto credibilità in merito alle precedenti collaborazioni e alle sue iniziative di beneficenza.

L’imprenditrice digitale infatti, sta attraversando un periodo davvero buio per il quale ha preferito mantenere il silenzio per la maggior parte del tempo, convinta che i propri avvocati possano dimostrare la sua buona fede in merito a quanto accaduto.

Lo scandalo giudiziario che l vede coinvolta giorno dopo giorno la sta portando sempre più in basso sia a livello di immagine ma anche quello che ha a che fare con le svariate collaborazioni.

Nelle ultime ore infatti, sono altri due noti brand a decidere di allontanarsi dalla Ferragni chiudendo ogni tipo di collaborazione con lei. Ecco i dettagli di quanto sta accadendo.

Chiara Ferragni, scaricata da Pannelli e Pantene: ritirata la merce dagli scaffali

Ad anticipare la decisione dei due noti brand è Selvaggia Lucarelli che, ha spiegato come Chiara stia ormai attraversando il periodo più brutto della sua vita. Stiamo parlando di Pantene e Perfetti che, hanno voluto prendere le distanze dalla nota Influencer e dal suo lavoro svolto nel corso degli anni.

È proprio Selvaggia Lucarelli a riportare all’interno del proprio profilo Instagram come Pantene e Perfetti abbiano deciso di abbandonare definitivamente la Ferragni. Stando alla testimonianza riportata da Perfetti nei giorni scorsi a Fanpage, si può leggere: “Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell’invenduto dal mercato dal mese di novembre dello scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato. C’è bisogno di liberare spazio, come sempre accade”.

Secondo quest’ultimi infatti, la campagna pubblicitaria con l’Influencer sarebbe svolgendo al termine in modo del tutto naturale. Per quanto riguarda invece Pantene, l’azienda ha deciso per ora di non esprimersi in merito con nessuna nota ufficiale.