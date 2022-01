Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: ecco quanto costa la sua camera d’albergo

Chiara Ferragni è a Parigi in questi giorni per presenziare alla settimana della moda della capitale francese. La modella, imprenditrice e influencer italiana sta conquistato tutti con i suoi look audaci e le nuove tendenze proposte. Come sempre sta documentando tutto sui social, a partire dalla location dove sta alloggiando in questi giorni.

Inutile dire che Chiara Ferragni per il suo soggiorno parigino sta ha scelto uno degli hotel più lussuosi di Parigi: l’Hôtel de Crillon. Si tratta di uno dei più importanti e belli alberghi al mondo situato in uno degli edifici storici di Place de la Concorde, quindi in pieno centro. Costruito nel 1758, l’Hôtel de Crillon fu edificato per volere del re Luigi XV. Quella che prima era una lussuosa abitazione privata dei Conti de Crillon, dal 1909 è un lussuoso albergo.

Fonte: Instagram

Chiara Ferragni alloggia in una suite

Chiara Ferragni sta alloggiando in una esclusiva suite situata al secondo piano. La camera misura 73 metri quadrati con un salotto separato, una camera da letto king-size e un bagno tutto di marmo. Un tempo questa stanza veniva usata dai conti come cappella privata e infatti ancora oggi conserva quella impostazione iniziale. Una camera davvero esclusiva che ovviamente non tutti possono permettersi: volete sapere quanto costa a notte? Beh la cifra si aggira sugli 8.000 euro.

Basti pensare che una notte in una camera normale dell’albergo costa sui 1.400. Davvero cifre considerevoli anche se l’esperienza è davvero mozzafiato.

Intanto Chiara Ferragni alle sfilate si sta presentando con look molto eccentrici che stanno facendo parlare molto di lei. La fashion blogger in una delle ultime foto postate su Instagram si è mostrata in albergo a Parigi con addosso soltanto un cappotto bianco largo e un paio di calze a rete, ancora una volta per il brand Schiaparelli. E, sotto il cappotto soltanto il reggiseno nero e i collant. Degli slip non c’è traccia.