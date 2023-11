Dopo avervi raccontato del lussuosissimo hotel fiorentino in cui ha voluto trascorrere il fine settimana, con i figli Leone e Vittoria ed alcuni amici stretti, quest’oggi vi parleremo del look stupendo che ha voluto sfoggiare a cena.

Proprio per quella cena, l’influencer ha voluto creare un look esclusivo, abbinando un capo di un brand di lusso con un abito di un brand low cost. Sicuramente è stato un weekend all’insegna del lusso quello della Ferragni e amiche.

Il look e gli spazi extralusso sono stati prontamente immortalati da Chiara Ferragni. La nota influencer ha voluto ricreare un look da utilizzare proprio per queste serate trascorse nel capoluogo toscano.

Chiara Ferragni sfoggia gli stivali pitonati: Marca e prezzo da capogiro

Per l’outfit in questione ha voluto optare per un vestito midi in maglia color nude, con collo rotondo e spacco. Mentre per le calzature ha scelto degli stivali sotto il ginocchio con tacco e la punta a forma tonda.

Mentre, il brand low cost scelto è la nota Bershka che vende l’abito utilizzato da Chiara a soli 35,99 euro, mentre gli stivali sono gli FF Kaligraphy Boots in versione pitonata, firmati dalla nota casa stilistica Fendi.

Il loro prezzo naviga intorno ai 2751 euro, ma ad oggi sono introvabili poiché fanno parte di una vecchia collezione. Questa non è la prima volta che Chiara decide di abbinare dei capi dal costo accessibile a tutti, con dei brand di lusso.

Difatti, anche per il compleanno di Fedez, per il quale sono voluta in Inghilterra per il concerto dei Blink182 aveva scelto un top bianco Bershka sotto ad un bomber firmato Prada. Gli stivali indossati da Chiara, fanno parte di una collezione disegnata da Karl Lagerfield prima della sua morte.

All’interno dell’ultima collezione disegnata da Lagerfield, compaiono svariati accessori con la tradizionale FF in corsivo. Anche gli stivali in questione riportano la doppia effe sotto le trame pitonate.