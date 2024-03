Chiara Ferragni via dall’Italia con i figli: dove trascorrerà le vacanze di Pasqua l’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni ha deciso di partire per Dubai in compagnia dei suoi figli per le vacanze pasquali. Ecco quanto ha speso!

Chiara Ferragni ha deciso di concedersi un viaggio extra lusso a Dubai in compagnia dei suoi due figli Leone e Vittoria. L’obiettivo è quello di trascorrere delle felici e serene vacanze pasquali al riparo dalle critiche e dalla negatività dell’ultimo periodo.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria

Ecco tutto quello che sappiamo sull’ultimo viaggio della Ferragni e sulle cifre stratosferiche legate al resort di lusso.

Chiara Ferragni in rotta per Dubai con i figli

Quelle appena concluse sono state delle settimane davvero molto impegnative per Chiara Ferragni e per tutta la sua famiglia. La donna è reduce da diversi scandali che le sono piombati addosso e che l’hanno colpita rendendola molto più vulnerabile di quello che tutti pensavano.

Anche il decadimento della sua vita privata l’ha resa più fragile agli occhi della gente, motivo per cui questa ragazza ha sicuramente bisogno di tempo per riprendere in mano la propria vita. Dopo aver festeggiato il compleanno dei suoi figli, Chiara ha quindi deciso di partire per una destinazione extralusso al fine di trascorrere delle vacanze pasquali lontane dal mondo che la sta facendo soffrire.

Leone e Vittoria

L’influencer è quindi volata a Dubai in compagnia dei figli Leone e Vittoria che, per l’appunto, staranno con lei nel corso delle prossime festività. Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale parte per questa terra, anche se in passato la famiglia ha viaggiato anche in compagnia del padre dei bambini ovvero Fedez. Purtroppo le cose tra gli ex due coniugi non vanno molto bene e quindi non sappiamo che cosa riserverà loro il futuro.

Il costo della vacanza di Chiara Ferragni: cifre da capogiro

Credits: Gossip e Notizie

Dubai è certamente una delle città più lussuose del mondo, motivo per cui recarsi in vacanza in questi posti non è di certo alla portata di tutti. Non sappiamo molti dettagli in merito a quello che intenderà fare l’influencer negli Emirati Arabi, ma sappiamo il luogo che ha scelto per soggiornare.

La donna e i suoi figli verranno infatti ospitati presso il Bulgari Resort, struttura che più volte hanno scelto per le loro vacanze. Ovviamente la Ferragni ha prenotato un super attico con una vista spettacolare e tutti i servizi possibili e immaginabili. Chi alloggia in questo posto ha inoltre diritto alla spa, alla spiaggia privata e ad un grande servizio di accoglienza che mette a disposizione dei clienti tantissimi benefit.

Resort Bulgari di Dubai

Per non parlare poi della possibilità di pranzare e cenare nel ristorante gestito dallo chef Nico Romito, locale che nel corso della sua storia ha ricevuto ben due stelle Michelin. Sappiamo inoltre che Chiara ama moltissimo esplorare le zone circostanti, motivo per cui avrà prenotato anche dei tour turistici di grande effetto.

Dalle informazioni di cui siamo entrati in possesso, soggiornare in una camera come quella richiesta dalla Ferragni potrebbe arrivare a costare anche 17.000 € a notte. Una stanza classica e senza troppe pretese ha invece il costo di circa 5.000 € al giorno, cifra che comunque poche persone possono permettersi.