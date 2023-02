Anche la serata delle cover della 73esima edizione del Festival della canzone italiana ha il suo giallo. Un mistero che ancora non è stato svelato. Chiara Francini sparisce nella quarta serata di Sanremo 2023. Per un’ora di lei non si è saputo nulla. Infatti, il suo monologo è slittato nella scaletta: pare fosse arrabbiata per una cosa accaduta poco prima.

Secondo la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dedicata a duetti e cover, Chiara Francini avrebbe dovuto proclamare il suo monologo sul palco dell’Ariston alle 00.39. In realtà, l’attrice toscana è andata in scena solo all’1.40.

Prima si è pensato a esigenze di copione, a un ritardo, anche se notevole, alla scelta di far prima esibire i cantanti e poi ascoltare le sue parole sulla maternità mancata. Invece, pare che l’attrice fosse semplicemente svanita nel nulla.

Né la Rai né la direzione del Festival della canzone italiana né la diretta interessata hanno ancora fatto dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Quello che si sa al momento è che Chiara Francini per un’ora non si sarebbe fatta vedere.

Il condizionale, ovviamente, è d’obbligo, perché non sappiamo in realtà cosa sia accaduto. Pare, però, che non abbia gradito la decisione dell’ultimo momento di Amadeus di far presentare ad Andrea Delogu e Jody Cecchetto del PrimaFestival un concorrente che doveva annunciare lei.

Chiara Francini sparisce nella quarta serata di Sanremo 2023: cosa è successo dietro le quinte dell’Ariston

Il caso ricorda molto quello dell’anno scorso che ha coinvolto Sabrina Ferilli. Caso poi sgonfiato dopo il clamore sui social. Sono stati proprio i social a sollevare la polemica, anche questa volta.

🔵 #Sanremo2023 Non avere figli e per questo sentirsi sbagliate. Chiara #Francini porta un tema di grande attualità nel suo monologo al Festival

Video @RaiPlay pic.twitter.com/6o4PseozDA — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 11, 2023

C’è chi, però, ha ipotizzato che il monologo sia stato posticipato dopo la chiusura del televoto. Così la produzione ha potuto elaborare i dati e non prolungare ancora la lunghissima quarta puntata. In questo caso, tutto normale: può capitare di stravolgere una scaletta. Ma perché non fare il monologo a inizio serata? Tra l’altro era anche previsto un tributo a Lucio Dalla, che però non c’è stato. Insomma, è stata una serata davvero strana!