Chiara Nasti al centro delle polemiche per un post: “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi” Chiara Nasti è di nuovo nell'occhio del mirino delle polemiche, dopo il suo ultimo post su Instagram: la didascalia ha fatto infiammare tutto il web

Chiara Nasti si trova nuovamente al centro delle polemiche sui social. La pietra dello scandalo, al momento, sembra essere un post su Instagram, sotto il quale la ragazza ha messo una didascalia che nessuno sembra aver apprezzato. Così è scritto sotto alla foto in questione: “Ogni donna ha bisogno di un asino che paghi”.

Chiara Nasti è solita attirare su di sé diverse polemiche. Questa volta, le critiche si sono scaricate dopo un post su Instagram della ragazza, nel quale si vede lei seduta in una macchina di lusso. Non avrebbe fatto grande scalpore se fosse stato solo per la foto, ma è stata la didascalia sotto la foto ad accendere gli utenti del social.

Sotto il post, infatti, così si legge: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”.

Anche se si tratta di fatto di una citazione di Zsa Zsa Gabor, i suoi followers non hanno per nulla apprezzato la frase, soprattutto per le metafore che vuole esprimere.

Da molte donne, la frase è stata interpretata come l’espressione della sconfitta del femminismo e della vittoria del patriarcato, contando che, come “asino“, ha citato il profilo del padre. Questo ha scatenato commenti molto negativi, mischiati a diversi insulti. Gli attacchi l’hanno costretta a difendersi nelle stories.

Chiara Nasti ha così affermato che, nonostante i suoi 22 anni, lei è molto indipendente, economicamente parlando, di essere legatissima alla sua famiglia e di aver citato, con ironia, la frase di un’attrice famosa. Inoltre, ha invitato tutti coloro che l’hanno criticata a non riversare la loro frustrazione su di lei.

Tempo addietro, la ragazza ha ricevuto moltissime altre critiche a causa di un’altra sua affermazione: aveva dichiarato, sempre sui di non bere acqua ormai da molti anni, invitato i suoi followers a fare lo stesso. Anche qui, sono piovute polemiche di ogni tipo, dato che è noto come questa sia assolutamente una cosa non salutare.