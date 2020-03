Chiara Nasti e Chiara Biasi nella bufera per aver affrontato un tema delicato in modo errato Chiara Nasti e Chiara Biasi scatenano una bufera sui social; ecco cosa hanno fatto e detto le due modelle e influencer per far infuriare i follower

Chiara Nasti e Chiara Biasi sono finite di nuovo nella bufera. Le due belle influencer e modelle hanno decisamente esagerato e sono state travolte dalle polemiche. La prima ha affrontato con troppa leggerezza un tema delicato sul suo profilo Instagram mentre la seconda ha avuto un’uscita infelice e inaccettabile in una chat di whatsapp che poi è finita sui social.

Mentre il paese sta facendo i conti con una situazione d’emergenza, due influencer sono state travolte dalle polemiche per il loro comportamento. Una di Loro, Chiara Biasi, ha detto una frase inaccettabile su Whatsapp che poi è finita in rete mentre Chiara Nasti ha voluto sdrammatizzare la situazione con una Nail Art a tema che non è piaciuta molto ai suoi follower.

Ma andiamo per gradi e iniziamo dallo sbaglio di Chiara Biasi che, a nostro avviso, è anche quello più grave. La modella e influencer ha pubblicato una chat privata su Whatsapp in cui commentava la drammatica situazione dei decessi in Italia con un: “E nessuno che mi sta sul ca**o muore!”. Una frase decisamente pesante in un momento in cui non c’è nulla da ridere. La cosa peggiore, però, è che la chat in causa sia finita in rete.

Anche Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, Angela, ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha causato non poche polemiche sui social per il suo attegiamento. La bella influencer, cercando probabilmente di sdrammatizzare la situazione, ha postato su Instagram una story in cui faceva vedere la sua nail art in tema con l’attuale situazione nel nostro paese: dei piccoli virus e batteri. Sopra aveva scritto “Don’t panic” che tradotto sarebbe un invito a non entrare nel panico.

In molti, però, non sembrano aver gradito il suo gesto. Entrambe le influencer sono state sommerse da critiche, offese, insulti e commenti negativi.

Si va dal “Collega il cervello prima di scrivere queste cose”, “Che schifo!”, “E questa sarebbe un’influencer? Vergogna”, “Ma perché seguite certa gente idiota?”, a commenti più strutturati che cercano di far capire loro l’errore. Ecco altri commenti indirizzati alle due influencer:

“Non solo sei superficiale, ma se proprio vogliamo dirla tutta queste unghie fanno proprio schifo, come il messaggio che stai mandando!”.

“Alla stupidità non c’è cura purtroppo”.

“Chissà quando le persone erano in fila per il cervello lei dov’era…?”

“Povera ignorante”.

“Non condivido per rispetto di chi è morto e di chi sta lottando per sopravvivere”.

“No, ma tanto non le ho mai visto fare qualcosa di intelligente a questa ragazza, quindi non mi meraviglio più”.

Insomma, consigliamo alle due influencer di fare più attenzione la prossima volta, usando di più il buonsenso. Chi è seguito come loro da tante persone, prima di fare qualsiasi cosa, dovrebbe ragionare.