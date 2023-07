Chirurgia da incubo, attrice sfigurata dopo l’ennesimo intervento estetico

Un intervento di chirurgia estetica andato male e un’attrice inglese ora ne sta pagando le conseguenze. Stiamo parlando di Daniella Westbrook, attrice e volto noto della serie tv inglese EastEnders.

Qualche mese fa Daniella è volata in Turchia per sottoporsi ad un intervento di lifting chirurgico del filo, una soluzione mini invasiva che prevede l’impianto di alcuni fili con lo scopo di tenere alta la pelle ed evitare i segni dell’età e dell’invecchiamento.

Purtroppo per lei però l’intervento non è riuscito nel migliore dei modi ed ha lasciato dei segni sul volto dell’attrice. “Non so come sia andata così male” – ha detto in un’intervista.

“Penso che sia stato un problema di comunicazione. Vorrei solo non essere mai andata in Turchia. Non mi sottoporrò mai più a un intervento chirurgico all’estero” – le sue parole con un velo di pentimento.

Adesso per correggere il problema si dovrà sottoporre ad un nuovo intervento estetico dalla cifra enorme di 500mila euro. Prima però ha intenzione di sposarsi e poi penserà alla sua condizione.

Entro la fine dell’anno l’attrice sposerà il fidanzato David. L’uomo verrà rilasciato nei prossimi mesi dal carcere e lei sta già provando gli abiti per convolare a nozze. “Ci sposeremo all’estero, non posso dire molto di più, ma non vedo l’ora di diventare sua moglie” – ha riferito.

Intanto però Daniella non ha problemi a mostrare sui social il risultato dell’intervento mal riuscito anche per far capire a tutti gli effetti devastanti che la chirurgia estetica può avere sul corpo se si abusa o se viene fatta in malo modo.

“Non riuscivo a credere a quello che mi era stato fatto” – ha raccontato la 49enne ad un quotidiano. Purtroppo adesso i costi per riparare del danno subito saranno ancora più elevati dell’intervento stesso.