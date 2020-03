Christian Vieri e Costanza Caracciolo: è nata la loro seconda figlia, Isabel Fiocco rosa nella casa di Chrisn Vieri e Costanza Caracciolo: è nata la loro seconda figlia, Isabel dopo un anno dalla nascita di Stella, la loro prima bimba

Si appende il fiocco rosa nella casa di Christian Vieri e Costanza Caracciolo: è nata, infatti, la loro seconda bambina, Isabel. A distanza di un anno dalla nascita della loro prima figlia, Stella, ecco arrivare anche la seconda. La bella notizia è stata data dall’ex giocatore di calcio sui suoi social: “Benvenuta Isabel”.

Ecco finalmente una bella notizia, in mezzo a così tanto buio: la nascita di una vita. Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che solo qualche mese fa aveva festeggiato il primo anno di vita della loro prima figlia, Stella, nella giornata del 25 marzo festeggiano l’arrivo della loro seconda bambina, Isabel. Nel giorno del compleanno della loro prima bambina, sono stati diffusi diversi scatti della festicciola che hanno organizzato in onore della bambina.

Si vedono, per la festa di Stella Vieri, torte, pasticcini, palloncini e gli amici più cari della coppia. Si vede, inoltre, la dolce rotondità dell’ex velina di Striscia la Notizia, che già aspettava la seconda bambina.

Il desiderio di un secondo figlio, inoltre, non era mai stato un segreto: infatti, Christian Vieri aveva già precedentemente dichiarato, in un’intervista per Verissimo, che desideravano avere subito un secondo figlio. Poco dopo, c’è stato l’annuncio della seconda gravidanza.

Alcuni mesi fa, inoltre, la coppia ha celebrato, in gran segreto, anche il loro matrimonio. Infatti, come l’ex calciatore ha dichiarato solo qualche settimana fa, i due si sono sposati con rito civile a Milano, presso Villa Litta Modigliani, nel quartiere di Affori. Durante la cerimonia c’erano davvero solo pochi intimi: i due sposi e i due testimoni, la cugina di Costanza Caracciolo e il fratello di Christian Vieri. Dicono, poi, che forse faranno una piccola festicciola, ma successivamente.

“Non mi tolgo mai la fede da quel giorno” ha dichiarato il calciatore, con gli occhi a cuoricino. Sull’altro fronte, Costanza Caracciolo dice che non è totalmente esclusa l’idea di sposarsi anche in Chiesa, un giorno.