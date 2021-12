Dopo anni e momenti decisamente complicati, Christina Ricci ha finalmente completato il suo viaggio verso la felicità più grande. La mitica Mercoledì di La Famiglia Addams, infatti, è appena diventata mamma per la seconda volta. Sul suo profilo Instagram e su quello di suo marito, l’hair stylist delle star Mark Hampton, sono apparse le prime foto della piccola Cleo.

Quando ha scoperto di essere in dolce attesa per la sua seconda volta, la bellissima attrice statunitense aveva esternato le sue emozioni attraverso un breve ma molto significativa frase: “La vita continua a migliorare“.

“Migliorare“, già. Perché gli anni e i mesi precedenti a questa scoperta non sono stati affatto semplici.

Christina era legata sentimentalmente con il carrellista James Heerdegen dal 2011. Nel 2013 avevano ufficializzato il loro fidanzamento e nel 2014 erano anche diventati genitori per la prima volta. Poi il rapporto si è incrinato ed è culminato in un divorzio, ufficializzato nel 2020 e macchiato da pesanti accuse di violenze subite dall’attrice.

Dopo aspre diatribe legali, la situazione si è risolta con un’ordinanza restrittiva e l’attrice ha potuto finalmente dedicarsi al futuro. Futuro che aveva già un nome, quello dell’hair stylist delle star Mark Hampton.

Christina Ricci mamma bis

Dopo nove mesi di trepidante attesa, l’attrice famosa per aver recitato in La Famiglia Addams, Paura e Delirio a Las Vegas, Casper, Monster, Il Mistero di Sleepy Allow e molti altri, ha dato finalmente alla luce la sua seconda bambina.

Se spesso e volentieri Christina Ricci ha tenuto per se i momenti della propria vita privata, questa volta non si è trattenuta nel mostrare al mondo intero la sua gioia.

Sul suo account Instagram ha pubblicato un piccolo video nel quale ha già presentato a tutti la piccola Cleo. In didascalia, poi, ha scritto:

Baby Cleo è qui ♥️ siamo così innamorati di lei ♥️ ha anche il papà più incredibile che si possa immaginare 💕♥️

Altre parole dolci anche per il neo papà, dunque, “colpevole” di aver donato di nuovo il sorriso e la felicità a Christina.

Anche lo stesso Hampton non si è trattenuto nell’esternare tutta la sua gioia per il lieto evento.