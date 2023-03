Chuck Norris ha rinunciato a tutta la sua carriera per prendersi cura della moglie malata

Chuck Norris è uno degli attori più amati di sempre, l’icona memorabile di Walker Texas Ranger. Ma in pochi sanno che la star ha abbandonato la sua carriera per stare vicino a sua moglie e che ha fatto causa a diverse case farmaceutiche.

Tutto è iniziato nel 2013, quando la moglie si è sottoposta a tre risonanze magnetiche. Dopo l’ultima iniezione di gadolinio, Gena O’Kelley ha iniziato ad accusare diversi malesseri.

Poche ore dopo, mi sono sentita come se tutto il mio corpo fosse in fiamme, come se l’acido fosse passato attraverso di esso. All’inizio il bruciore era isolato, ma continuava a diffondersi… Sono rimasta a letto con una flebo per cinque mesi e ho dovuto ricevere assistenza infermieristica 24 ore su 24. Chuck dormiva accanto a me sul divano e non se ne andava più. Ho pregato di vivere per crescere i miei figli.

Chuck Norris e Gena hanno subito capito che si trattava di un avvelenamento da quel liquido utilizzato per la risonanza magnetica. Per questo hanno deciso di far causa alle cause farmaceutiche. La loro vita è stata stravolta all’improvviso. La star si è ritrovato costretto ad abbandonare la sua carriera per prendersi quotidianamente cura di sua moglie. Ed è anche per questo che ha chiesto un maxi risarcimento.

Da allora, Gena soffre di dolori ai nervi e problemi ai reni. Sono 11 le aziende sanitarie citate in giudizio. Hanno speso oltre $ 2 milioni per tutti i trattamenti necessari.

Ho abbandonato la mia carriera cinematografica per concentrarmi su Gena, tutta la mia vita in questo momento è per tenerla in vita.

Chuck Norris e Gena si sono sposati nel 1998 e dal loro amore sono nati due figli: Danielle e Dakota. Oggi si amano ancora come il primo giorno:

È la mia migliore amica.

L’attore era già stato sposato in precedenza con la sua fidanzata del liceo, Dianne Holechek. Dalla loro relazione sono nati Mike ed Eric. Hanno divorziato nel 1988.