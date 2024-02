Ciao Darwin, la dolce dedica di Paolo Bonolis a fine puntata commuove: “Ciao amore mio”

Qualche sera fa è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Ciao Darwin. Da quello che sappiamo si è quindi conclusa una grande era televisiva, in quanto il programma è stato trasmesso sulle reti Mediaset per circa 25 anni. Ad aver catturato l’attenzione del pubblico è stato però il saluto di Paolo Bonolis, il quale ha pronunciato una frase che ha fatto commuovere tutti.

Paolo Bonolis in tv

Ecco che cosa è successo e quali sono state le parole pronunciate dal conduttore.

In diverse occasioni, il famosissimo Paolo Bonolis ha avuto la possibilità di parlare dei suoi figli e in particolare di Silvia. Gli ultimi mesi non sono stati affatto dei più facili per il conduttore romano, in quanto ha dovuto sopportare il peso del divorzio dalla moglie Sonia Bruganelli.

I due sono rimasti in ottimi rapporti e non perdono l’occasione per incoraggiarsi e supportarsi a vicenda. Paolo è sempre stato un padre molto presente e spesso si è trovato ad elogiare i suoi figli. A proposito di Silvia sono state davvero tantissime le parole pronunciate in questi anni, alcune delle quali molto toccanti. Paolo Bonolis a Ciao Darwin Sono felicissimo di Silvia, di come è sempre allegra, mi diverte, è piena di energia. Sono però arrabbiato per questo fatto, non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. A me fa male. Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, ma con il suo sorriso è più facile affrontarle.

Questo perché la piccola Silvia è andata incontro ad una serie di complicazioni che si sono manifestate durante la gravidanza e nella fase del parto. Di certo i suoi genitori non l’hanno mai abbandonata e a oggi sono indubbiamente i suoi pilastri.

Il saluto di Paolo Bonolis alla figlia

Credits: Canale Gossip

Come detto all’inizio di questo articolo, Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno condotto l’ultima puntata dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”. Il programma non prevede un rinnovo e proprio per questa ragione il presentatore ha voluto fare dei particolari ringraziamenti al pubblico che in questi ultimi anni lo ha sempre supportato.

Come sempre, a supportare Bonolis, erano presenti in prima fila l’ex moglie Sonia Bruganelli e la figlia Silvia, entrambe commosse da quello che stava accadendo. Arrivato il momento dei saluti, Paolo ha deciso di fare una cosa semplice ma di grande effetto.

Sonia Bruganelli e Silvia Bonolis

Ha infatti ringraziato tutta la produzione, gli autori e tutti coloro che hanno avuto un ruolo chiave nel programma. Si è poi rivolto alla figlia esordendo con un “Ciao Amore mio”. Che dire, è proprio in queste occasioni che viene fuori la sensibilità di quelle persone che, solitamente, risultano estremamente riservate.