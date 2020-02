Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena a C’è Posta per Te per una famiglia in lutto Ciro Immobile e la moglie a C’è Posta per Te per una famiglia in lutto; Il bomber della Lazio e la moglie Jessica Melena commossi fino alle lacrime

C’è Posta per Te del 1 febbraio 2020 è iniziato con una storia commovente. Una coppia di genitori, Luciana e Benny, con il cuore spezzato per aver perso il figlio Lorenzo ha voluto invitare in trasmissione l’altra figlia, Arianna. Nello studio c’era anche Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena che hanno voluto fare una sorpresa alla giovane donna.

Ciro Immobile è arrivato nello studio insieme alla moglie Jessica Melena ed è stato accolto da un’ondata di applausi. La famiglia in lutto che lo ha invitato in trasmissione voleva solo trovare un modo per far felice la loro figlia Arianna. Hanno raccontato do aver perso un figlio e che per loro è stato un periodo difficile.

Si sentivano in colpa con la figlia più grande per averla messa in secondo piano e hanno voluto così ringraziarle per essere stata presente e per aver dimostrato tanta forza.

Ciro Immobile era l’idolo del figlio Lorenzo e i genitori hanno voluto lui nello studio. Il calciatore è arrivato con la moglie Jessica Melena ed è rimasto colpito dalla storia. Arianna ha studiato per diventare arbitro di calcio e Ciro Immobile le ha detto che spera di incontratala in campo.

Luciana ha iniziato a parlare:

“Oggi sono qui non per parlare di Lorenzo, ma per parlare di te e per chiederti perdono. Avrei dovuto accogliere il tuo dolore e invece ho lasciato che fossi tu a occuparmi di me. Non ho capito quanto male stessi tu e non ho capito che la tua forza era solo la cura che avevi scelto per salvare me dal dolore infinito. Voglio dirti che sbagliando ho creduto che la tua autonomia fosse l’antidoto al male che ci ha colpito tutti. Ora so che non potesse essere così. Non ero in grado di parlare con nessuno. Ti ho detto una cosa terribile, in ospedale, che volevo soltanto scomparire. Quando mi hai chiesto “E io”, ti ho dato una risposta orrenda: “Tanto tu hai papà”. Da sola hai fatto una cosa da gigante: hai trasformato il dolore in forza. Non so chi ti ha dato tutta questa profondità d’animo. Ti meriti una mamma presente, sono pronta a proteggerti, a non farti più sentire sola”.

L’attaccante si è ricolto ad Arianna:

“Siete come una squadra di calcio che ha perso un componente e fa gruppo per andare avanti. Ci avete insegnato tanto stasera. Complimenti per la famiglia che siete. So che il tuo fratellino mi ha scritto un tema, mi sarebbe piaciuto leggerlo. E so che voleva la mia maglia, te l’ho portata”.

Anche Jessica Melena ha voluto farle un regalo: il suo braccialetto, con il simbolo della famiglia e un ciondolo a forma di mongolfiera, che per Arianna è molto importante, tanto da tatuarselo.

Poi Ciro Immobile e la moglie le regalano una macchina fotografica e Jessica Melena aggiunge:

“Non penso che tua mamma debba chiedere scusa. Certe cose una figlia le capisce”.