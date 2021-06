Clare Peploe è morta. Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa della bravissima sceneggiatrice e regista, che ha nel suo palmares tantissimi film che ricorderemo per sempre. La donna aveva 79 anni ed è stata la moglie di un altro grande regista italiano, come Bernardo Bertolucci.

Clare Peploe è morta all’età di 79 anni, il 23 giugno 2021 a Roma. La notizia è stata data dalla pagina Instagram Bernardobertolucciofficial con pochissime parole, che hanno fatto capire a tutti che Clare non c’era più.

Clare Peploe (1941 – 2021) 🤍

Clare Peploe era una sceneggiatrice e regista italiana, moglie di Bernardo Bertolucci con cui era stata fino all’ultimo giorno, fino alla scomparsa del grande regista italiano premio Oscar, avvenuta il 26 novembre del 2018, sempre a Roma.

Clare Peploe, morta: chi era la regista moglie di Bernardo Bertolucci

Nata da genitori inglesi a Dar es Salaam, la più grande città della Tanzania, nel 1942, si è spenta a Roma il 23 giugno 2021. Sceneggiatrice e regista britannica naturalizzata italiana, era nata infatti nel sultanato di Zanzibar, ma cresciuta tra l’Inghilterra e l’Italia. Fin da giovanissima si è appassionata al cinema e all’arte. Ha studiato Sorbona di Parigi e all’Università degli Studi di Perugia.

Il debutto come regista è avvenuto con il cortometraggio Couples and Robbers, candidato poi all’Oscar per il miglior cortometraggio e anche al British Academy Award. Mentre il suo terzo lungometraggio Il trionfo dell’amore è stato presentato in concorso alla 58ª Mostra del cinema di Venezia.

Clare Peploe era sorella dello sceneggiatore e regista britannico Mark Peploe, nato a Nairobi il 3 marzo del 1943. Ha sposato nel 1979 il regista Bernardo Bertolucci, collaborando spesso con lui. Sono rimasti insieme fino alla morte del regista italiano.

Tra le sue opere come sceneggiatrice ricordiamo Zabriskie Poinr, La luna, Miss Magic, L’assedio e Il trionfo dell’amore. Come regista, invece, Miss Magic e Il trionfo dell’amore.