Dopo nove mesi di trepidante attesa, l’ex Miss Italia Clarissa Marchese e suo marito, il calciatore Federico Gregucci, hanno finalmente accolto tra le loro braccia il loro secondo figlio. L’annuncio della nascita di Christian, questo il nome scelto per il bebè, è arrivato naturalmente sui social, dove la coppia ha pubblicato dei dolcissimi post.

Credit: clarissamarchese – Instagram

Era l’ottobre scorso quando la vincitrice di Miss Italia del 2014 e suo marito, il calciatore Federico Gregucci, annunciavano l’imminente nascita del loro secondo bambino.

La modella aveva pubblicato una foto di famiglia nella quale il protagonista era il suo nuovo pancino e in didascalia aveva spiegato come mai avesse aspettato il terzo mese di gravidanza per dare la notizia.

Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi. Avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati.

Ciononostante le cose stavano migliorando e tutti erano pronti per affrontare il viaggio che li avrebbe portati a conoscere un nuovo bimbo.

Clarissa Marchese di nuovo mamma

Ora quei mesi e quel percorso sono finalmente giunti al termine e il piccolo Christian è arrivato a far compagnia alla piccola Arya, prima figlia di Clarissa e Federico, nata circa tre anni fa.

La modella e l’atleta, dopo qualche patema d’animo dei giorni scorsi, venerdì mattina hanno finalmente conosciuto il piccolo e lo hanno accolto con enorme gioia sui social.

Particolarmente dolce il video caricato dalla neo mamma bis su Instagram, nel quale si vede la piccola Arya che si avvicina alla culla e accarezza con amore il fratellino appena nato. A corredo del video, Clarissa ha poi scritto: