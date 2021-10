Momenti di terrore la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip. Intorno alle 3.30 mentre tutti erano a letto, Clarissa Selassiè ha svegliato tutti dicendo di sentire delle urla terrificanti provenienti dall’esterno.

Fonte: Mediaset

La ragazza ha giurato di aver sentito delle forti urla e in preda al panico ha chiesto a Gianmaria di chiudere la porta con il gancio in modo da stare più tranquilla. L’imprenditore napoletano ha cercato di rassicurarla sul fatto che nessuno potesse entrare in piena notte nella casa del Grande Fratello Vip, ma lei non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato a pretendere che venisse chiusa la porta con il gancio.

Fonte: Mediaset

“C’è qualcuno sveglio? Ragazzi ma siete svegli? Io sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sento urlare una donna, ma sono urla forti, forti. Non stavo sognando sono sveglia e stavano urlando. Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte. Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere” – ha urlato Clarissa in preda al panico.

E poi ancora: “Giammi, ragazzi, ma l’avete sentito anche voi? Dite che sono cose fuori? Ma siete sicuri siano lontani? Comunque chiudiamoci lo stesso. Ok ma per stare tranquilli mettete il gancio vi prego”.

Clarissa Selassiè: la profezia sul futuro di Miriana Trevisan

Fonte: Mediaset

La giovane tra l’altro alcuni giorni fa ha ricevuto una profezia sul futuro da parte di Miriana Trevisan. “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale“.