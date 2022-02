Clarissa Selassié replica duramente alle critiche ricevute da Alfonso Signorini in merito al suo commento verso il comportamento di Katia Ricciarelli. Sia all’interno che all’esterno del Grande Fratello Vip continuano i botta e risposta pungenti tra gieffini, opinioniste ed ora anche da parte del conduttore.

In questa ultima edizione del GF Vip una delle protagoniste più discusse è stata proprio Katia Ricciarelli. Alcuni suoi comportamenti e alcune sue frasi infatti, hanno più volte urtato la sensibilità dei telespettatori e creato dei conflitti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Più volte Alfonso Signorini ha voluto riprendere la soprano facendole capire i suoi sbagli ma durante l’ultima diretta in studio, l’ha difesa a spada tratta contro le affermazioni di Clarissa Selassié.

Le principesse nel corso dei mesi passati si sono scontrate più volte contro la soprano, accusata anche di razzismo nei loro confronti. Lo scorso giovedì infatti, è proprio Clarissa a festeggiare l’eliminazione di Katia dalla casa con un post davvero duro e che, ha scatenato il caos.

Clarissa Selassié replica a Signorini contro Katia Ricciarelli

La sorella di Jessica e Lulù ha commentato l’uscita di Katia in maniera molto dura ma diretta all’interno dei suoi profili social. Quest’ultima infatti, ha affermato: “Ma vaffan*ulo va, una clown! Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire. Festeggerò annualmente questa data”.

“Godo alla faccia tua, razzista! 24 febbraio 2022. Data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito. È uscito finalmente il razzismo. Bye. E che si vergogna chiunque la difenda o la giustifichi perché siete come lei” termina la principessa.

Parole che non sono affatto piaciute ad Alfonso Signorini che l’ha ripresa in diretta tv difendendo Katia Ricciarelli. “Clarissa lo sai che ti ho scelta e ti ho voluta nel mio programma insieme alle tue sorelle ma queste manifestazioni di maleducazione gratuita non le accetto. Grazie. Perché cara la mia Katia ci sono tanti tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere” afferma Alfonso Signorini.

A seguito delle critiche che il conduttore ha smosso nei confronti della principessa, è proprio Clarissa Selassié a lanciare una frecciatina nei confronti dello stesso Alfonso. Inaspettatamente la principessa ha così risposto al direttore del magazine Chi con delle lunghe parole su Instagram.

“Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. non lo permetterò mai più. È imbarazzante. Punto. Il mio pensiero rimane lo stesso. Vi assicuro che in tanti la pensano come me se non tutti” termina Clarissa sui social.