Nella casa del Grande Fratello VIP, Lulù, Jessica e Clarissa Selassié si sono alla fine aperte molto e sono usciti dei lati caratteriali delle ragazze che nessuno si poteva immaginare.

Le tre, purtroppo, devono fare i conti con la vita fuori e soprattutto con il padre che ha sbagliato e ora deve sognare la sua pena prima in un carcere in Lussemburgo e poi estasiato in Svizzera.

L’uomo è stato arrestato per una presunta truffa da 10 milioni di franchi, il suo era un mandato di cattura internazionale. Clarissa si è confidata con Miriana Trevisan:

Immagina noi la prima volta quando l’abbiamo visto, erano 15 giorni che non lo vedevamo. Era con i vestiti da carcere mentre piangeva. la scena più brutta della mia vita, non me lo scorderò mai. Una scena che non posso cancellare. Mi sento in colpa a stare in tv e pensare che lui sta in carcere, capisci Miriana? Mia mamma si sentiva persa, non sapeva a chi chiedere aiuto. Poi ce l’hanno fatto vedere per poco, credimi che è stata una cosa molto forte. Ha fatto tutta l’estate in prigione in Lussemburgo senza essere mai stato ascoltato, poi l’hanno spostato in Svizzera, ma in estate chiudono i tribunali quindi è slittato tutto.

Clarissa Selassié ha anche spiegato perché sta scontando al sua pena all’estero: “L’hanno messo in Svizzera perché la causa è lì. L’hanno fermato in Lussemburgo. Lui è il pilastro di tutta la nostra famiglia. Mia madre in questi mesi ha dovuto affrontare troppe cose. Per fortuna ci sono i cuginastri di nostro papà, ci sono stati vicino e ci hanno invitato tante volte a cena. Però anche loro hanno la loro vita e noi non è che possiamo pesargli capisci?!”

La sorella maggiore ha poi spiegato che la situazione non è semplice e potrebbe dilungarsi in anni: “La cosa poi è internazionale, una situazione di me**a. Calcola anche che la Svizzera non è in Europa e quindi si complica tutto quanto.”