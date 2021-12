Le tre sorelle Selassié sono inseparabili anche a distanza, Clarissa sta infatti guardando a fondo il Grande Fratello VIP anche da fuori la casa e ha preso immediatamente le difese della sorella Jessica e Lulù.

La baby princess si è schierata contro Francesca Cipriani e Manila Nazzaro che hanno criticato la cucina di Jessica. Proprio ieri, infatti, era il turno della sorella maggiore in cucina e le due coinquiline non erano propriamente d’accordo sui pasti e hanno avuto un battibecco. Clarissa ha commentato così l’episodio:

Capisco benissimo che ormai è diventata una moda attaccare le mie sorelle Jessica e Lulù. In quest’ultimo periodo, all’interno della casa, si è creata questa fazione serrata, di quasi tutti i partecipanti, che si scagliano giorno dopo giorno contro due ragazze che non danno, in nessun modo, la maniera di essere giustificatamente attaccate, se non per l’unico motivo di essere e rappresentare se stessa. Dal primo giorno.