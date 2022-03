Clarissa Selassié svela cosa pensa di Barù e Jessica

Clarissa Selassié è l’unica delle principesse uscita dalla casa, ma segue ancora attivamente le sorelle.

La ragazza ora ha svelato cosa pensa del feeling e del rapporto nato tra sua sorella maggiore Jessica e Barù. La ragazza ha confessato di essere fiduciosa e di tifare per questa love story:

Credo che la storia tra Jessica e Barù potrebbe nascere solo se lui si lascia andare. Spero di si, se la rende felice. Jessica ha la fila fuori, quindi in caso non si deve preoccupare. Barù mi ha sempre molto confusa ma so che è buono, non vedo mai malizia in quello che fa. Credo che sia una persona molto buona, l’interesse per Jessica c’è ma lo mettono a disagio perchè lui non vuole un amore sotto le telecamere. Non penso la stia usando.