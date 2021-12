Clarissa Selassié è la prima delle sorelle uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, la più piccola per quanto grintosa forse non è riuscita a farsi conoscere adeguatamente dal pubblico. La ragazza, però, ha ancora una parola per tutti, specialmente per le sorelle.

Lulù Selassié rimane il personaggio più iconico di questa edizione e tra una litigata e l’altra è riuscita a conquistare il pubblico. La ragazza i primi mesi nella casa però si è trovata in grossa difficolta.

Ad accorgersi che la ragazza vomitava in bagno è stato Samy e anche altri concorrenti, ma della questione non si è mai parlato pubblicamente. Ora a spiegare come stanno le cose è Clari:

Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare. Nelle prime settimane nella casa, cucinavano cose che ci facevano male. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava. Credo che il Grande Fratello, che ci monitora costantemente, sia in grado di determinare se una situazione sia grave e se far tornare a casa il concorrente. Se il GF è tranquillo, tutti dovrebbero esserlo.

Clarissa Selassié ha anche le idee chiare sul rapporto con Manuel Bortuzzo, per lei si deve allontanare dalla sorella:

Manuel e Lulù? Per me la situazione è un po’ esagerata, forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso.

E conclude: “Cosa penso del riavvicinamento fra loro? Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo”.