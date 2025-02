Classifica della seconda serata: ecco i primi cinque cantanti in classifica

Il Festival di Sanremo continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue esibizioni e il coinvolgimento attivo degli spettatori. Durante la seconda serata, svoltasi mercoledì 12 febbraio, il televoto e la giuria delle radio hanno avuto il compito di valutare le performance di 15 artisti. La classifica provvisoria, stabilita dalla giuria della sala stampa, tv e web nella serata precedente, ha visto in testa nomi noti come Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas e Simone Cristicchi. La serata ha avuto inizio con le sfide delle Nuove Proposte, con Alex Wyse e Settembre che si sono distinti. La finale delle Nuove Proposte è in programma per la terza serata, dove verrà decretato il vincitore basato su un sistema di votazione che comprende televoto, giuria delle radio e giuria della sala stampa.

Alla conclusione delle esibizioni della seconda serata, il conduttore e direttore artistico ha reso noti i primi cinque artisti più votati, senza però rivelare la posizione specifica in classifica. L’impatto del voto del pubblico si è fatto sentire, con i primi quattro artisti confermati e un nuovo ingresso in classifica rappresentato da Fedez. La terza serata proporrà le esibizioni degli altri 14 artisti, creando così una nuova classifica che rifletterà le preferenze del pubblico.

La classifica provvisoria della seconda serata

Giorgia – La cura per me

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Fedez – Battito

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Questa edizione del Festival di Sanremo si sta rivelando ricca di emozioni e sorprese, con artisti di grande talento che si sfidano per conquistare il prestigioso palco. La classifica provvisoria è un indicativo delle preferenze del pubblico e delle giurie, ma il percorso verso la finale è ancora lungo. La competizione si intensificherà nelle prossime serate, e gli artisti avranno ulteriori opportunità di esprimere la loro arte e guadagnare il supporto del pubblico. Con una varietà di generi e stili musicali, il Festival continua a rappresentare un importante punto di riferimento per la musica italiana contemporanea.