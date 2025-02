Classifica della terza serata: ecco i primi cinque cantanti in classifica

La terza serata del Festival di Sanremo ha visto la conduzione di Carlo Conti insieme a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di importanti ospiti e da performance musicali di grande richiamo. Edoardo Bennato ha aperto la serata con il suo brano “Solo sono canzonette”, e a metà serata i Duran Duran hanno fatto il loro ingresso sul palco con un cameo che ha incluso la presenza dei Maneskin.

Secondo le previsioni dei bookmaker, la favorita per la vittoria di Sanremo 2025 è Giorgia con il brano “La cura per me”, una canzone scritta in collaborazione con il trio composto da Blanco, Mahmood e Michelangelo. Questo gruppo è noto per il successo del brano “Brividi”. Al secondo posto si piazza Olly con “Balorda nostalgia”. Anche Achille Lauro e Irama si mostrano competitivi con i loro brani “Incoscienti giovani” e “Lentamente”, rispettivamente, dimostrando un forte potenziale in questo festival.

La classifica della terza serata

La giuria delle radio e il televoto hanno stilato la classifica dei primi cinque artisti dopo la terza serata. In ordine randomico, i classificati sono:

Coma_Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Le nuove proposte

Tra le nuove proposte, i finalisti in gara erano Settembre e Alex Wyse. La vittoria è andata a Settembre con il brano “Vertebre”. Oltre alla vittoria, Settembre ha ricevuto anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla per la sezione Nuove proposte, riconoscimenti che evidenziano il suo talento e l’apprezzamento della giuria e del pubblico.

Il Festival di Sanremo continua a suscitare grande interesse e partecipazione, con un mix di artisti affermati e nuove voci pronte a farsi conoscere. La competizione è ancora aperta e le prossime serate promettono di essere ricche di sorprese e colpi di scena.