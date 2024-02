Svelata la classifica finale di Sanremo 2024, con il vincitore proclamato… Fermi tutti, non la classifica vera, dal momento che il Festival della Canzone Italiana deve ancora finire: per la proclamazione dovremo aspettare che passi la mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. Ci ha provato, però, l’intelligenza artificiale a “ipotizzare” chi saranno i vincitori di Sanremo 2024. Solo tra qualche giorno scopriremo quanto ci è andata vicino!

ChatGPT ha svelato chi potrebbero essere i vincitori di Sanremo 2024. In tanti si sono posti la domanda: l’intelligenza artificiale può indovinare la classifica finale di Sanremo 2024? Qualcuno ha posto la domanda a ChatGPT, per capire chi avrebbe potuto trionfare tra i 30 concorrenti della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il chatbot non si è sbottonato subito, forse non voleva rispondere, anche perché, come ben sappiamo, l’AI può dare risposte su dati già esistenti sui quali si è “allenata”, ma non può esprimere opinioni, dare preferenze o fare previsioni.

A forza di chiedere a ChatGPT la classifica finale di Sanremo, FanPage, che ha fatto l’esperimento, ha potuto ottenere due classifiche diverse. La prima generata in base alle pagelle delle canzoni date dai giornali. Mentre l’altra valuta i testi per “espressività emotiva, adattabilità alla musica, e coerenza tematica”.

Classifica finale di Sanremo 2024, il vincitore della prima e della seconda classifica

Per quanto riguarda la classifica basata sui testi, Annalisa vince con Sinceramente, seguita da Fino a qui di Alessandra Amoroso, La noia di Angelina Mango, Governo Punk dei bnkr44, Vai di Alfa.

La seconda classifica, invece, si basa sulle recensioni della stampa italiana. In questo caso, a trionfare sarebbe La noia di Angelina Mango, seguita da I p’ me, tu p’ te di Geolier, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, La rabbia non ti basta di Big Mama, Tuta Gold di Mahmood. In entrambe pare esserci un’unica conferma: Angelina Mango vince Sanremo 2024?