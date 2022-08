Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà: l’indiscrezione

In questi ultimi giorni stanno diventando sempre più insistenti i gossip su Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e apprezzate di sempre. A lanciare la bomba, ancora una volta, è ‘Dagospia’. Stando alle parole del giornale pare che l’attrice abbia lasciato la sua abitazione parigina e si sia trasferita altrove.

Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà? Sta diventando sempre più insistente il gossip secondo cui l’attrice 84enne abbia lasciato il suo appartamento parigino per trasferirsi altrove. Il giornale ‘Dagospia’ informa che Claudia Cardinale sia stata ricoverata in una casa di riposo. Queste sono state le parole del giornale riguardo questa misteriosa vicenda:

Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino.

E, continuando, il giornale ha dichiarato che l’attrice:

Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese.

Inutile dire che questa vicenda ha sollevato parecchi interrogativi, soprattutto nei fan più fedele dell’attrice.

Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà? A lanciare l’allarme sarebbe stata un’amica

Viste le numerose voci in circolazione, sicuramente qualcosa sta accadendo nella vita dell’attrice. Tuto, però, rimane in silenzio, comprese le sue pagine social. Sbirciando sul profilo Instagram dell’attrice, infatti, l’ultimo post condiviso risale al 16 aprile.

Ricordiamo che a maggio la Cardinale si è recata a Tunisi, città che le ha voluto rendere omaggio per la sua strepitosa carriera. In quell’occasione l’attrice aveva dichiarato di essere molto felice e onorata per questo riconoscimento ottenuto. Queste sono state le sue parole:

Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia.

Da quel momento in poi, però, nella vita dell’attrice è calato il silenzio più totale. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità riguardo la vicenda legata a Claudia Cardinale.