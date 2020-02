Claudia, la moglie di Nainggolan e la lotta contro il cancro La moglie di Nainggolan, Claudia, continua a lottare contro il cancro: "La mia battaglia contro la malattia prosegue bene".

“Ho ricevuto tanto affetto e solidarietà da molti, ma non da tutti: ci sono calciatori che non hanno risposto al mio appello, volevo mettere le maglie all’asta per aiutare il reparto di Oncoematologia pediatrica di Cagliari“.

Claudia Lai ha 37 anni ed è la moglie del calciatore Radja Nainggolan, da mesi sta lottando contro una battaglia difficile: un cancro.

In questi ultimi giorni la 37enne ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della sua malattia e della sua vita in generale.

“Siamo legatissimi a Roma e alla Roma, per noi sarà una partita speciale. A Roma ci siamo sentiti sempre a casa e abbiamo trovato tanti amici: una di loro è Amra, la moglie di Edin Dzeko, una persona stupenda. In un certo senso, Roma mi ha salvato la vita, perché l’ex medico della Roma, il dottor Del Vescovo, mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata“, ha spiegato.

“A Milano sono stata operata subito, poi ho firmato per tornare a casa dalle mie figlie. Sono rimasta in ottimi rapporti anche con le mogli dei calciatori o ex calciatori dell’Inter“.

Una lotta che continua con forza e determinazione, ci sono stati momenti difficili in tutto questo tempo. Uno che ricorda particolarmente è quando l’estate scorsa ha voluto rendere pubblica la sua malattia:

“Mi ero resa conto di non esser stata abbastanza lucida per affrontare il problema, ho preso quella decisione per confrontarmi con chi condivideva il mio stesso incubo. Parlandone pubblicamente ho potuto conoscere, anche virtualmente, donne col mio stesso problema, e questo ci permettava di darci forza a vicenda“, ha spiegato.

Già da piccola, Claudia ha affrontato un intervento a cuore aperto a causa di una malformazione cardiaca. Per lei è molto più difficile affrontare questa battaglia perché non può utilizzare alcuni farmaci e deve stare molto attenta alle infezioni.

A dicembre ha dovuto interrompere per due mesi le terapie perché ha avuto un riversamento di liquido nel cuore. Nonostante tutto è serena e combattente, i capelli stanno ricrescendo e si è fatta tatuare il simbolo della lotta contro il cancro, sia Claudia che suo marito Radja Nainggolan, amano la body art.