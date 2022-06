Claudio Amendola sarà il nuovo conduttore di Amore Criminale? Le indiscrezioni sul suo conto non lasciano nessun dubbio

Claudio Amendola continua a collezionare grandi successi grazie al suo talento innato per il piccolo e grande schermo. Il noto attore di Canale 5 ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori grazie alla fiction ‘I Cesaroni’ con il quale, per anni, è entrato nelle cose degli italiani portando allegria e grande divertimento.

Di recente però, Claudio è stato protagonista di diverse indiscrezioni che lo vedrebbero alla conduzione di un noto programma firmato Rai 3. Una grandissima novità per il volto noto che nonostante le sue tante apparizioni in tv, non si è mai trovato davanti alla possibilità di condurre un programma tutto suo.

Stiamo parlando di ‘Amore Criminale’, il programma in onda sulla terza rete Rai che, nelle ultime settimane è stato riconfermato con una nuova stagione. La novità in merito al programma sarebbe proprio quella che riguarda il conduttore.

I vertici Rai infatti, sembrano aver messo da parte la Pivetti per puntare inaspettatamente a Claudio Amendola. Con grande probabilità sarà proprio lui a raccontare le dolorose storie di donne che hanno perso la vita o/e che si sono salvate dai propri uomini.

Claudio Amendola, nuovo conduttore di Amore Criminale

La nuova stagione di Amore Criminale firmata Rai, andrò in onda con la sua prima puntata il 22 ottobre 2022. Quest’ultima infatti, occuperà la prima serata di ogni giovedì per diverse settimane e vedrà alla conduzione lo stesso Claudio Amendola.

Questa indiscrezione emersa dai social sembra mettere così fine alla conduzione della Parietti che per anni ha portato avanti il programma ottenendo un grande share. A svelare quest’importante cambio di rotta da parte di Rai 3 è ‘TvBlog’ all’interno del suo portale e profilo social.

Secondo il portale il nome di Claudio Amendola sarebbe quello più gettonato per intraprendere la nuova stagione del programma. Di tutta risposta, il noto attore avrebbe accettato senza nessun dubbio, pronto a immergersi in questa nuova ed importante avventura.