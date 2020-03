Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni in una separazione consensuale; ecco cos'è successo

Claudio Brachino lascia Mediaset e l’azienda lo annuncia con un comunicato stampa. Mediaset ringrazia il giornalista per il suo lavoro e fa sapere che la separazione è avvenuta in maniera consensuale. La collaborazione di Claudio Brachino e Mediaset è durata per 32 anni.

Una notizia a sorpresa, un fulmine a ciel sereno, quella dell’addio di Claudio Brachino. Ad annunciare la “separazione” consensuale dopo 32 anni è stata l’azienda stessa con una nota ufficiale in cui “ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”.

Martedì, 31 marzo 2020, Mediaset comunica che “si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino”.

Claudio Brachino ha lasciato, dunque, Mediaset. L’ex direttore di VideoNews è ufficialmente fuori dal Biscione iniziando dal 1 aprile 2020. Il giornalista era stato il direttore di VideoNews che ha lasciato ad agosto del 2019 per diventare direttore ad personam all’interno della Direzione Generale Informazione Mediaset.

VideoNews era passato a Mauro Crippa e lui aveva proseguito la strada nella Direzione Generale dell’azienda. In passato, Claudio Brachino aveva condotto vari programmi e tg.

Il giornalista era stato assunto nel 1988 da Mediaset (allora Fininvest). Per anni (dal 2007 al 2019) è stato il vicedirettore di Studio Aperto. Nel 2014 ha anche condotto il tg al posto di Mario Giordano e Top Secret su Rete 4.

Ha collaborato alla realizzazione di diversi programmi Mattino5, Pomeriggio5, Stasera Italia, Dritto e Rovescio, CR4 – La repubblica delle donne, Fuori dal coro, Quarto Grado, etc.

Non si sa molto sulle motivazioni che hanno provocato questa rottura. Qualcuno sospetta che sia stato per colpa di Mauro Crippa, il direttore generale informazione del Gruppo Mediaset che aveva “epurato” Claudio Brachino dalla guida di Videonews per sostituirsi in seguito a lui.

Altri parlano di un retroscena raccontato da una fonte anonima di Mediaset. A parlarne della vicenda fu Il Fatto quotidiano che aveva scritto così:

“In rotta di collisione a cavallo tra il 2018 e il 2019, quando il direttore generale dell’Informazione Mediaset ha spedito Brachino a Roma per curare la trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro”.

Claudio Brachino è nato il 4 ottobre del 1959 a Viterbo. Nel 1191 diventa giornalista professionista. Adesso che il suo rapporto con Mediaset si è concluso, il giornalista è pronto per affrontare nuove sfide.