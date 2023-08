Claudio Marchisio in ospedale, fan preoccupati: cosa è successo

Queste le parole dell'ex calciatore: "Non date mai nulla per scontato"

Nel corso delle ultime ore il nome di Claudio Marchisio è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca. Il motivo? Uno scatto che il campione ha condiviso sulla sua pagina Instagram ha fatto allarmare non poco i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Grande preoccupazione per Claudio Marchisio. Come già anticipato, nei giorni scorsi il calciatore ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che non è passato inosservato e che ha fatto allarmare i suoi fan. Nel dettaglio, il campione ha rivelatore di trovarsi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per eseguire alcuni controlli.

Claudio Marchisio ha condiviso uno scatto che lo ritrae su un lettino e con un flebo al braccio. Allo scatto in questione, il campione ha accompagnato una breve ma significativa didascalia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non date mai nulla per scontato.

A questo punto Claudio Marchisio ha rivelato ai suoi moltissimi followers che cosa è successo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli.

E, continuando con il suo discorso, il calciatore ha poi aggiunto:

Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute.

Sono stati molti i messaggi di affetto e vicinanza che Marchisio ha ricevuto dopo l’annuncio condiviso sui social. Tra le tante parole scritte, non sono di certo passate inosservate quelle della moglie Roberta che ha rivolto al calciatore un romantico messaggio: